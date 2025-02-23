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Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 01:15
Edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Kocaeli’den İnönü Yaylası’na gelen Ali İhsan S. (64), Enver M. (56) ve Talha A. (54) isimli 3 kişi kamp kurdu. 4 gündür bölgede konakladıkları öğrenilen vatandaşlar, aralıklarla yağan ve kalınlığı iki metreyi aşan karda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye; jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan zorlu çalışma neticesinde mahsur kalan 3 kişi bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, ekiplere teşekkürlerini iletti.
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Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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