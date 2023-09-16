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'Yassıada'dan Demokrasi ve Özgürlük Adası'na

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Giriş: 16.09.2023 16:12
Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak yazılan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve dava arkadaşları Yassı Ada'da tecrit edilerek 11 ay yargılanmış ve sonunda idam edilmişlerdi. Yassıada, 2020 tarihinde yeni adıyla "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden açıldı. Muhabirimiz Figen Koçak, kameramanımız Mustafa Kadir Mercanla adanın yaslı hikayesini anlattı.
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