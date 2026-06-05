Trump’tan İran’a tarihi çıkış! Masada anlaşma mı var savaş mı?

Beyaz Saray ve Tahran hattında tansiyon bir kez daha zirveye tırmandı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ sıcak bölgeden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki iyimser açıklamalarına İran cephesinden peş peşe sert yalanlamalar geldiğini belirtti. Öten yandan İsrail medyasının "İran’a son şans verildi" iddiası ve bölgedeki stratejik noktalara yönelik saldırılar, sıcak temasın her an daha da şiddetlenebileceğini gösteriyor.