CHP'de Muhittin Böcek'ten Özgür Özel'i yakacak itiraflar: Hepimizden para istedi

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ifadede, seçim döneminde Özgür Özel’in talebiyle Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro teslim ettiğini ve toplamda 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ile 15 milyon TL ödeme yaptıklarını söyledi. Öte yandan Böcek genel merkezin tek bir kuruş yardım yapmadığı gibi, Konyaaltı ve çevre ilçelerin milyarlarca liralık seçim masraflarını da kendilerine ödettirdiğini ekledi.