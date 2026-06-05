Özel'in yeni parti planının şifreleri ne? İmamoğlu'ndan "CHP bana yük" itirafı

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılmasının ardından yeni parti için hazırlıkların tamamlandığını duyurarak yedek partinin de devrede olduğunu belirtti. CHP'de bölünme krizi derinleşirken İmamoğlu'nun Özgür Özel'e yönelik parti kurmaya destekleyen açıklamaları "İmamoğlu-Özel CHP'den ayrılıyor mu?" sorularını gündeme getirdi. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar Özel'in yeni parti hazırlıklarının şifrelerini mercek altına aldı. Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde "CHP bana artık yük" dediğini ve yeni parti kurmanın şart olduğunu dile getirdiğini belirtti.