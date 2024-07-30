30 Temmuz 2024, Salı
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Yaşlı kadın yeni evine kavuştu! Baraj suyu evin duvarına dayanmıştı
Yusufeli'nin Çeltiközü Köyü baraj inşaatı sonrası kısmen suya gömülmüş, 75 yaşındaki Sebaha Küçük'ün evi ise suyun birkaç metre üzerinde kalınca iddiaya göre kamulaştırılmamıştı. Köyde tek başına yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın için kaymakamlık devreye girdi. Yaşlı kadın yeni yapılan köy evlerinden birine yerleştirildi.