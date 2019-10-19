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19.10.2019
Yasemin Gül'ün kaza anı ortaya çıktı! Genç kızın çığlıkları kamerada...
Nevşehir’de 15 Ekim Salı günü gece saatlerinde otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül’ün kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın çığlıkları duyuldu.
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