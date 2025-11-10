10 Kasım 2025, Pazartesi

Yargıtay'dan emsal karar! Halı silkeleyene 3 ay hapis cezası
Yargıtay’dan emsal karar! Halı silkeleyene 3 ay hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 16:35
Apartmanlarda komşuları karşı karşıya getiren en önemli sorunlardan biri de temizlik. Hatta özelinde; halı silkeleme. Üst komşusunun halı silkelemesinden şikayet eden milyonlarca kişi bulabiliriz. Malatya'da da 2 komşu; aynı sorun yüzünden mahkemelik oldular. Halı silkeleyen komşu; hiç beklemediği bir kararla karşı karşıya kaldı. Mahkemenin verdiği 3 aylık hapis cezası, Yargıtay'dan da onanınca; halı silkelemeye verilen ceza, artık emsal teşkil edecek.
