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Yanan evinin bahçesindeki meyveleri orman işçilerine ikram etti

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Giriş: 05.08.2021 10:18
Antalya'da Gülbahar köyünde çıkan orman yangını 93 yaşındaki Hüseyin Yıldırır'ın evini küle çevirdi. Yangında tek sağlam kalan ise bahçesindeki karpuzlar oldu. "Bundan sonra ne yapacağım ben evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun." diyen Yıldırır, sağlam kalan karpuzları orman işçilerine ikram etti.
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