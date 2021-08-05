Yanan evinin bahçesindeki meyveleri orman işçilerine ikram etti

Antalya'da Gülbahar köyünde çıkan orman yangını 93 yaşındaki Hüseyin Yıldırır'ın evini küle çevirdi. Yangında tek sağlam kalan ise bahçesindeki karpuzlar oldu. "Bundan sonra ne yapacağım ben evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun." diyen Yıldırır, sağlam kalan karpuzları orman işçilerine ikram etti.

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