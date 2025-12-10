İstanbul’da suç örgütlerine darbe! Gözaltındaki 42 şüpheliden 41’i tutuklandı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 41'i tutuklandı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

İstanbul Emniyeti tarafından suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonun detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı. Şişli, Beşiktaş ve Bakırköy gibi ilçelerde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 41'inin tutuklandığı bildirildi. Ramazan Almaçayır, tutuklama oranının bu denli yüksek olmasının, elde edilen delillerin sağlamlığını ve operasyonun başarısını ortaya koyduğunu vurguladı.

"YENİ NESİL SUÇ ÇETELERİ" VE İŞ YERİ KURŞUNLAMA

Ramazan Almaçayır, son dönemde "yeni nesil suç çeteleri" kavramının öne çıktığını belirterek, bu grupların özellikle iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Saldırganların yöntemlerine dair bilgiler veren Almaçayır, eylemlerde genellikle çalıntı veya sahte plakalı motosikletlerin kullanıldığını dile getirdi. Şüphelilerin kask takarak kendilerini gizlemeleri ve trafikteki diğer motosikletlilerden kuryelerden ayırt edilmelerinin zorluğu nedeniyle tespit edilmelerinin güçleştiğine dikkat çekildi.

EYLEMLERİ KAYDEDİP GÖZDAĞI VERİYORLAR

Operasyon kapsamında elde edilen verilerde, saldırıların kayıt altına alındığı belirlendi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, motosiklet üzerindeki şahıslardan birinin ateş açarken diğerinin o anları görüntülediğini aktardı. Bu yöntemle iş yeri sahiplerinden haraç istendiği, videoların sosyal medya platformlarında paylaşılarak "daha ilerisini yapabiliriz" mesajıyla gözdağı verildiği belirtildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR KULLANILIYOR

İstihbarat şefi Almaçayır, çetelerin tetikçi olarak kullandığı isimler arasında yaşı küçük çocukların yoğunlukta olduğuna dikkat çekti. "Suça sürüklenen çocuklar" olarak tanımlanan bu grubun suç örgütlerinin ağına düşürülerek eylemlerde kullanıldığı ifade edildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ ÇALIŞMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin konu üzerinde hassasiyetle durduğu belirtildi. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, sadece eylemi gerçekleştirenler değil, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 15-20 civarında şüphelinin de yakalandığı kaydedildi.