10 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı
Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı

Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 12:14
Olay, sabah saatlerinde Safranbolu ilçesi Bartın-Karabük yolunun Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Yolda yaralı halde yatan bozayıyı gören sürücüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Bir aracın çarptığı düşünülen bozayıya, gerekli güvenlik önlemleriyle müdahale edildi. Ayı, daha sonra kafesli araçla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürülerek tedaviye alındı. Bozayının asfaltta yattığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ayının tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı
ABONE OL
Motor yağı fabrikasında yangın!
Motor yağı fabrikasında yangın!
Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı
Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı
Kadıköy’de inşaatta çalışan işçi çukura düştü
Kadıköy'de inşaatta çalışan işçi çukura düştü
Yıldız Asyalı’dan ’şiddet’ iddiası! eşim beni darbetti
Yıldız Asyalı'dan 'şiddet' iddiası! "eşim beni darbetti"
İSKİ tesisinde tepki çeken görüntüler!
İSKİ tesisinde tepki çeken görüntüler!
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Bağımlıları kumarı anlattı
Bağımlıları kumarı anlattı
Aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti
Aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti
Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı
Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarı
Şırnak’ta karlı yollar açılıyor
Şırnak'ta karlı yollar açılıyor
İşkence davasında karar çıktı!
İşkence davasında karar çıktı!
Daha Fazla Video Göster