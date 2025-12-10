Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı

Olay, sabah saatlerinde Safranbolu ilçesi Bartın-Karabük yolunun Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Yolda yaralı halde yatan bozayıyı gören sürücüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Bir aracın çarptığı düşünülen bozayıya, gerekli güvenlik önlemleriyle müdahale edildi. Ayı, daha sonra kafesli araçla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürülerek tedaviye alındı. Bozayının asfaltta yattığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ayının tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

