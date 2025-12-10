10 Aralık 2025, Çarşamba

TEM Otoyolu’nda tanker devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 10.12.2025 12:49
Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki köpük ve silikon üretiminde kullanılan hammadde yüklü 34 LA 5286 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
