İşte Güllü’nün kızının bavullarla kaçış anı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşının bavullarla evden çıktıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan ve yanındaki kişilerin bavullarla evden çıkarken görüntüleri ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmanın seyrini değiştiren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının detaylarını ve sürecin nasıl işleyeceğini aktardı.

YURT DIŞINA KAÇIŞ ŞÜPHESİYLE OPERASYON

Savcılığın gözaltı talimatının temelinde "yurt dışına kaçış hazırlığı olduğu" iddiasının yattığını belirten İstihbarat Şefi Almaçayır, operasyonun Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da gerçekleştirildiğini ifade etti. Güllü'nün kızı Tuğyan ve yanındaki arkadaşının yanı sıra, evde bulunan 17 yaşındaki bir genç kızın daha gözaltına alındığı bildirildi. Görüntülerde yer alan bavullar ve evden çıkış anları savcılık tarafından bir kaçış planı şüphesi olarak değerlendirildi.

SORUŞTURMA CİNAYET DOSYASINA EVRİLİYOR

Ramazan Almaçayır, bu gözaltıların soruşturmada kritik bir eşiğin aşıldığı anlamına geldiğini vurguladı. Olayın artık "şüpheli ölüm"den bir "cinayet dosyasına" evrildiğine dikkat çeken Almaçayır, gözaltına alınan isimlerin artık "şüpheli" sıfatıyla sorgulanacağını belirtti. Soruşturma kapsamında ölümün; "düşme", "itilme" veya "yaşanan bir tartışma sırasındaki itiş kakış sonucu kaza" olup olmadığı seçenekleri üzerinde duruluyor.

TÜBİTAK SES ANALİZLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Olayda kesici veya ateşli silah kullanılmadığı için parmak izi çalışmasının mümkün olmadığını aktaran Almaçayır, dosyadaki en önemli delilin TÜBİTAK'tan gelecek ses analiz raporları olduğunu ifade etti. Evin koridorundaki kameranın ses kaydı aldığı, içeriden bir patırtı sesi ile düşme seslerinin duyulduğu belirtildi. Yüksek teknoloji ile yapılacak analizlerde; konuşmaların içeriği, panik havası, korku, heyecan veya aralarda kaybolan fısıltıların çözümlenmeye çalışılacağı kaydedildi.

ÇAPRAZ SORGU VE İHBARCILARIN İFADELERİ

Gözaltı sürecinde şüphelilerin "çapraz sorguya" alınacağını belirten Ramazan Almaçayır, Tuğyan ve arkadaşının ifadelerinin ayrı ayrı alınarak çelişkilerin tespit edilmeye çalışılacağını aktardı. Dedektiflerin, şüpheliler için ipucu olabilecek saatleri soracağı ve anlatımların örtüşüp örtüşmediğinin kontrol edileceği vurguladı.

Ayrıca, Tuğyan aleyhinde ihbarda bulunan ve aralarında "silahla öldürme teklifi" iddiasını dile getiren kişilerin de bulunduğu yaklaşık 9 ihbarcının yeniden ifadesinin alınacağı belirtildi. Dosyanın Yalova Cinayet Büro dedektifleri tarafından devralınması beklenirken gözaltı süresinin 4 gün olduğu ve sürecin adliyeye sevk veya ek gözaltı kararıyla devam edeceği ifade edildi.