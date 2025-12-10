Gaziantep’te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Baskın yapılan adreslerde duvarlara polise ihbar edilmemesi için yazılan, "Polise ötersen 26 bin TL cezası var" şeklindeki yazılar ise şoke etti.