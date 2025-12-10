10 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı
Gaziantep’te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 15:15
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Baskın yapılan adreslerde duvarlara polise ihbar edilmemesi için yazılan, "Polise ötersen 26 bin TL cezası var" şeklindeki yazılar ise şoke etti.
Gaziantep’te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı
ABONE OL
20 kent için kar ve sağanak uyarısı!
20 kent için kar ve sağanak uyarısı!
İşte Güllü’nün kızının bavullarla kaçış anı
İşte Güllü’nün kızının bavullarla kaçış anı
Kadınlar saç başa kavgaya tutuştu
Kadınlar saç başa kavgaya tutuştu
Kırıkkale’de fabrika yangını
Kırıkkale'de fabrika yangını
Yurt dışına yağ diye su göndereceklerdi
Yurt dışına yağ diye su göndereceklerdi
Gaziantep’te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı
Güllü’nün kızına kasten öldürme suçlaması
Güllü'nün kızına "kasten öldürme" suçlaması
İstanbul trafiği dünya birincisi!
İstanbul trafiği dünya birincisi!
TEM Otoyolu’nda tanker devrildi
TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
13 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi
13 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul’da suç örgütlerine darbe!
İstanbul'da suç örgütlerine darbe!
Motor yağı fabrikasında yangın!
Motor yağı fabrikasında yangın!
Daha Fazla Video Göster