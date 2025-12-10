10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 14 şahıs tutuklandı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 15:15
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Baskın yapılan adreslerde duvarlara polise ihbar edilmemesi için yazılan, "Polise ötersen 26 bin TL cezası var" şeklindeki yazılar ise şoke etti.