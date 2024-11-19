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Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu!

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 23:24
Aydın’da yaşayan 52 yaşındaki Ümit Yavaş'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine saat 21.00 sıralarında Yavaş'ın yaşadığı apartmana giden polis ekipleri, 5'inci kattaki evin kapısını çilingire açtırdı. İçeriye giren polisler, Yavaş'ı evin salon kısmında boynundan kemerle tavana asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir halıcıda çalıştığı öğrenilen Ümit Yavaş'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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