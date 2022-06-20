20 Haziran 2022, Pazartesi
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Yağışlı hava sürecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı
Hafta boyunca hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.