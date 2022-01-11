11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yağış etkisini artırdı! Bazı bölgelerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Yağış etkisini artırdı! Bazı bölgelerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 18:50
Güncelleme:11.01.2022 18:51
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri iş makinalarıyla temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde cumartesi gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren kar yağışı Akseki'nin Püser Boğazı mevkiinden itibaren etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 40-50 santimetreye ulaşırken, saat 15.00 itibarı ile tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri kar yağışının etkili olması nedeni ile uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Akseki'nin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde de kar yağışı nedeni ile mahalle yollarını da açmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma yapıldığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Antalya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Antalya'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Yol kenarında oynayan köpeği ezdi!
Yol kenarında oynayan köpeği ezdi!
Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme
Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Nafiye nine 67 yıldır kırımızı giyiyor!
Nafiye nine 67 yıldır kırımızı giyiyor!
Cadde ortasında birbirine girdiler
Cadde ortasında birbirine girdiler
Siber saldırıya karşı nasıl önlem alınmalı?
Siber saldırıya karşı nasıl önlem alınmalı?
Duvarınızın rengi uykunuzu kaçırabilir!
Duvarınızın rengi uykunuzu kaçırabilir!
Liseli kızların kavgası kamerada
Liseli kızların kavgası kamerada
İşte 11 ocak 2021 Akdeniz depreminin sesi
İşte 11 ocak 2021 Akdeniz depreminin sesi
Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı
Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı
Daha Fazla Video Göster