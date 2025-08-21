21 Ağustos 2025, Perşembe

Villadaki cesette sır perdesi aralandı

İstanbul Büyükçekmece'de bir villa inşaatının bahçesine gömülü halde bulunan erkek cesedi ile ilgili sır perdesi aralandı. Cesedin Afganistan uyruklu Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu kesinleşirken, Cebrail K., Muhammed Yavuz K. ve Nejat K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Afgan uyruklu şahsı darp ederek öldürdüğü ve ardından da gömdüğü öğrenildi.
