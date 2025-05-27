27 Mayıs 2025, Salı
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Veteriner profesörden kurbanlık seçimi ve kesimi için altın tavsiyeler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu,"Hayvanlar tercih edilirken özellikle burunlarından, ağızlarından akıntı gelmemesi, doğal deliklerin fena kokulu bir akıntının olmaması gerekiyor. Ayrıca hırıltılı bir solunumunun olmaması en başta dikkat edilecek hususlardır" dedi.