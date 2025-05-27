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Veteriner profesörden kurbanlık seçimi ve kesimi için altın tavsiyeler

Veteriner profesörden kurbanlık seçimi ve kesimi için altın tavsiyeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.05.2025 16:52
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu,"Hayvanlar tercih edilirken özellikle burunlarından, ağızlarından akıntı gelmemesi, doğal deliklerin fena kokulu bir akıntının olmaması gerekiyor. Ayrıca hırıltılı bir solunumunun olmaması en başta dikkat edilecek hususlardır" dedi.
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Veteriner profesörden kurbanlık seçimi ve kesimi için altın tavsiyeler
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