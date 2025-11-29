Veliler özel okullardan şikayetçi! Yemek ücretleri çileden çıkardı

Özel okullarda yeni kayıt dönemi erken başladı. Velilerin, yaptıkları ödemede en çok şikayet ettiği konuların başında yemek ücretleri geliyor. Okullar yemek ücretini zorunlu tutsa da aslında böyle bir zorunluluk yok. Üstelik kredi kartıyla yapılan ödemelerde, velilerin kolaylıkla bu ücretleri geri alma imkanı da var.

