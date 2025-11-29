29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Veliler özel okullardan şikayetçi! Yemek ücretleri çileden çıkardı
Veliler özel okullardan şikayetçi! Yemek ücretleri çileden çıkardı

Veliler özel okullardan şikayetçi! Yemek ücretleri çileden çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 14:58
Özel okullarda yeni kayıt dönemi erken başladı. Velilerin, yaptıkları ödemede en çok şikayet ettiği konuların başında yemek ücretleri geliyor. Okullar yemek ücretini zorunlu tutsa da aslında böyle bir zorunluluk yok. Üstelik kredi kartıyla yapılan ödemelerde, velilerin kolaylıkla bu ücretleri geri alma imkanı da var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Veliler özel okullardan şikayetçi! Yemek ücretleri çileden çıkardı
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
20 yıl cezası vardı! 9 yıl sonra yakalandı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
İzmir Çeşme sağanağa teslim!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Ege’de şiddetli yağış alarmı!
Marmaris’te 3 tekne karaya vurdu
Marmaris'te 3 tekne karaya vurdu
Kış geri dönüyor!
Kış geri dönüyor!
Mazot yüklü tanker alev alev yandı!
Mazot yüklü tanker alev alev yandı!
Kablolara bağlı düzenekten uyuşturucu çıktı!
Kablolara bağlı düzenekten uyuşturucu çıktı!
Çeşme’de sağanak sonrası su baskını! Yolar göle döndü
Çeşme'de sağanak sonrası su baskını! Yolar göle döndü
Kamyon dar sokaktan araçlara çarparak geçti
Kamyon dar sokaktan araçlara çarparak geçti
Sahil karavan parkına döndü!
Sahil karavan parkına döndü!
Veliler özel okullardan şikayetçi!
Veliler özel okullardan şikayetçi!
Daha Fazla Video Göster