Vatandaş şikayet etti İstanbul Valiliği harekete geçti! Ataşehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması

İstanbul Valiliği, imar yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediye çalışanları hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

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