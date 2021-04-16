16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Vatandaş şikayet etti İstanbul Valiliği harekete geçti! Ataşehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması

Vatandaş şikayet etti İstanbul Valiliği harekete geçti! Ataşehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 17:08
Güncelleme:16.04.2021 17:09
İstanbul Valiliği, imar yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediye çalışanları hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaş şikayet etti İstanbul Valiliği harekete geçti!
Vatandaş şikayet etti İstanbul Valiliği harekete geçti!
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuması kılındı! İşte hayranlık oluşturan o görüntüler
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuması kılındı! İşte hayranlık oluşturan o görüntüler
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuması kılındı! İşte hayranlık oluşturan o görüntüler
Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuması kılındı! İşte hayranlık oluşturan o görüntüler
Genç kadın hırsızı böyle püskürttü
Genç kadın hırsızı böyle püskürttü
Ramazan bereketi yetimleri kucaklıyor
Ramazan bereketi yetimleri kucaklıyor
Mahsur kalan zürafalar böyle kurtarıldı
Mahsur kalan zürafalar böyle kurtarıldı
Millet Kütüphanesi'nde Ramazan'a özgü sergi
Millet Kütüphanesi'nde Ramazan'a özgü sergi
Yerli aşı ve ilaç çalışmaları
Yerli aşı ve ilaç çalışmaları
Korkunç cinayet! Kanlı ayak izleri…
Korkunç cinayet! Kanlı ayak izleri…
Adana'da skandal görüntüler!
Adana'da skandal görüntüler!
'Kırmızı alan' görüntülendi! Durum çok vahim
'Kırmızı alan' görüntülendi! Durum çok vahim
CHP'li belediyede yolsuzluk!
CHP'li belediyede yolsuzluk!
Daha Fazla Video Göster