Van’da binlerce kişi Gazze için yürüdü

Giriş: 08.10.2025 00:23
Çok sayıda vatandaşın katılımıyla Van Kent Park'tan başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi. Etkinlikte binlerce vatandaş, Gazze'de devam eden saldırılara tepki göstererek Filistin halkına destek mesajı verdi. Katılımcılar, ellerindeki Filistin bayrakları ve dövizlerle "Kahrolsun İsrail" ve "Gazze yalnız değildir" sloganları attı. Programda Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı, Gazze'li akademisyen ve gazeteci-yazar Dr. Zahir Elbek de bir konuşma yaptı. Gazze'deki soykırımı haykırmak için sokaklara dökülen Vanlılara teşekkür eden Elbek, "Gazze'deki mücahitler ve binlerce şehitlerin adına sizlere teşekkür ederim. Ben Kuzey Gazze'de doğdum. Gazze'de büyüdüm ve orada da yaralandım. Şu an devam eden soykırımdan benim ailemden 20 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin" dedi.
