24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Van’da apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi

Van’da apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 09:57
Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.
Van’da apartman yangını
Van’da apartman yangını
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Dilan Polat tahliye olacak mı?
Balık avlarken balinaya yem oluyorlardı
Balık avlarken balinaya yem oluyorlardı
Saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı
Saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı
İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtardı
İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtardı
İstanbul’da gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
İstanbul'da gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
Ankara’da servis aracı devrildi
Ankara’da servis aracı devrildi
Esenyurt’ta zincirleme kaza
Esenyurt'ta zincirleme kaza
Rus fenomen geçirdiği kazada öldü
Rus fenomen geçirdiği kazada öldü
Kaslarının gelişmesi için köpek maması yedi!
Kaslarının gelişmesi için köpek maması yedi!
Emlakçıdan 1 milyon Euro çalan şüpheli yakalandı!
Emlakçıdan 1 milyon Euro çalan şüpheli yakalandı!
Daha Fazla Video Göster