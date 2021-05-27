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Vaka ve ağır hasta sayısı düşüyor! Ölüm sayısı yükseldi | 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 27.05.2021 19:59
Güncelleme:27.05.2021 20:06
27 Mayıs 2021 Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 183 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 426 yeni vaka olduğunu açıkladı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 183 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 970'e yükseldi. Toplamda 53 milyon 258 bin 116 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 465 testten, 8 bin 426 yeni vaka sayısı, 673 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 220 bin 549 olduğu, bugün iyileşen 13 bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 70 bin 815'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 504 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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