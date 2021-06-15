Vaka sayısında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı 15 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 15 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 955 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 84 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 879'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 447 bin 635 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 846 testten, 5 bin 955 yeni vaka sayısı, 532 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Toplam vaka sayısının 5 milyon 342 bin 28 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 211 bin 22'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 886 olduğu açıklandı.