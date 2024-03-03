03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uzman isimden o bölge için korkutan deprem tahmini: Beklenti kesinlikle 7'den büyük!

Uzman isimden o bölge için korkutan deprem tahmini: Beklenti kesinlikle 7'den büyük!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2024 15:21
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz'deki fay hattına dikkat çekerek; "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak." dedi. Pampal, şehrin yeniden inşa süreciyle ilgili uyarılarda bulundu.
Uzman isimden o bölge için korkutan tahmin
Uzman isimden o bölge için korkutan tahmin
Zahidem türküsünün hikayesi
Zahidem türküsünün hikayesi
Ayılar Uludağ’da görüntülendi
Ayılar Uludağ'da görüntülendi
Derviş’in kahvehanesi olarak biliniyor
Derviş’in kahvehanesi olarak biliniyor
Bakırköy’de sabah tartıştı; akşam ateş etti
Bakırköy'de sabah tartıştı; akşam ateş etti
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar
Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çaldılar
İETT şoförü ile yolcular arasında fazla yolcu aldın tartışmas
İETT şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışmas
Müslüm Baba” anısına
"Müslüm Baba” anısına
Nesli tehlikede! O ilimizde ortaya çıktılar
Nesli tehlikede! O ilimizde ortaya çıktılar
Tanzanya’nın vahşi doğasına yolculuk
Tanzanya’nın vahşi doğasına yolculuk
Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için
Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için
Sporcu çocuklar keşfediliyor! İşte yetenek avcısı öğretmenler
Sporcu çocuklar keşfediliyor! İşte yetenek avcısı öğretmenler
Daha Fazla Video Göster