Uzman isimden o bölge için korkutan deprem tahmini: Beklenti kesinlikle 7'den büyük!

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz'deki fay hattına dikkat çekerek; "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak." dedi. Pampal, şehrin yeniden inşa süreciyle ilgili uyarılarda bulundu.