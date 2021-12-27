27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar...

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 09:57
Esenyurt’ta hırsızlar, bıraktığı mesaj ile görenlere pes dedirtti. Çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyan hırsızlar, işleri bittikten sonra ise çaldıkları panelvanı sokak ortasında bıraktılar. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi birde aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazan şahsılar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karıştılar. Olay, 21 Aralık Salı günü Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi. Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat'ın sevinci yarıda kaldı. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna "İşte böyle çalarız" yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.

"Arabamı perişan etmişler"

Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, "21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde "İşte böyle çalarız" yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Sokak hayvanlarına özel kasaba
Sokak hayvanlarına özel kasaba
Silivri’den örnek belediyecilik
Silivri'den örnek belediyecilik
Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu
Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu
Erzincan’da aile faciası!
Erzincan’da aile faciası!
Önce çaldıklarını döktü, sonra zıplayarak kaçmaya çalıştı
Önce çaldıklarını döktü, sonra zıplayarak kaçmaya çalıştı
Pes dedirten hırsızlar kamerada
"Pes" dedirten hırsızlar kamerada
Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi!
Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi!
CHP’nin budama anlayışı!
CHP’nin budama anlayışı!
Sıcak su havada buhar oldu!
Sıcak su havada buhar oldu!
Donan araçlar nasıl çalıştırılmalı?
Donan araçlar nasıl çalıştırılmalı?
Daha Fazla Video Göster