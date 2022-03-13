13 Mart 2022, Pazar
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Üsküdar’da karın sefasını onlar sürdü! Kar banyosu yapıp Boğaz'ın buz gibi sularına atladılar
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce deniz kenarında kar banyosu yaptı. Kendilerine 'Kuzguncuk Tosbağaları' ismini veren grup akabinde de Boğaz'ın buz gibi sularına atladı.