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Üsküdar’da karın sefasını onlar sürdü! Kar banyosu yapıp Boğaz'ın buz gibi sularına atladılar

DHA
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Giriş: 13.03.2022 14:53
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce deniz kenarında kar banyosu yaptı. Kendilerine 'Kuzguncuk Tosbağaları' ismini veren grup akabinde de Boğaz'ın buz gibi sularına atladı.
Kar banyosu yapıp Boğaz’a atladılar
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
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