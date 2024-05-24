24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Üsküdar'da kanlı barış yemeği: 3 ölü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 11:27
Üsküdar'daki bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tatvan’da patlama
Tatvan'da patlama
3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı
3 kişinin öldüğü silahlı çatışma anı
Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
Kanlı barış yemeği: 3 ölü
Kanlı barış yemeği: 3 ölü
Bursa’da kahreden kaza: 3 ölü 4 yaralı
Bursa’da kahreden kaza: 3 ölü 4 yaralı
İstanbul’da hareketli dakikalar: İETT otobüsü yandı
İstanbul’da hareketli dakikalar: İETT otobüsü yandı
Salça kovaları içinden 14 adet silah ele geçirildi
Salça kovaları içinden 14 adet silah ele geçirildi
Çay en iyi nasıl demlenir?
Çay en iyi nasıl demlenir?
17 yılda 208 bin keklik üretilerek doğaya salındı
17 yılda 208 bin keklik üretilerek doğaya salındı
Yaşlıların drone ile imtihanı!
Yaşlıların drone ile imtihanı!
Yaşlı kadının çığlıklarına komşuları yetişti
Yaşlı kadının çığlıklarına komşuları yetişti
Şehri istila ettiler! Vatandaşlar tedirgin
Şehri istila ettiler! Vatandaşlar tedirgin
Daha Fazla Video Göster