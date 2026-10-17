Vali Gül: "Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak"
İstanbul Valisi Davut Gül, sel felaketinden etkilenen Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Dere ıslahının önünü açmak amacıyla dere yatağındaki yapıların yıkımına bugün başlanacağını açıklayan Gül, 5 bini aşkın afetzedeye ilk etapta 10'ar bin lira nakdi destek sağlandığını, hasar tespitlerinin ardından AFAD kriterlerine göre yeni ödemelerin pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Gül, okulların pazartesi günü eğitime hazır olacağını söyledi.