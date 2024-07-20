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Uşak'ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı

İHA
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Giriş: 20.07.2024 18:17
Uşak merkezde ve Banaz ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangını 19. saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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