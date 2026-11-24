Emlakçılar ev gösterme ücreti alabilir mi? Uzman isimden vatandaşlara uyarı

Ev almak veya kiralamak isteyen vatandaşlardan bazı emlakçıların yalnızca konut gösterimi için ücret talep ettiği iddia ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Burak Susuz, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesinin 4. fıkrasına dikkat çekerek ev gösterme adı altında ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Susuz, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlara İl Ticaret Müdürlüklerine ve CİMER'e şikâyette bulunmaları çağrısı yaptı.