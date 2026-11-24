İstanbul Sarıyer'deki aslan paniği! Saatler süren aramaların ardından gerçek ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Jandarma komandolar, zabıta ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda saatlerce arama yaptı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken İstanbul Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. İncelenen görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.