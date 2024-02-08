Uşak'ta 10-16 milyon yıllık olduğu belirlenen 2 ağaç fosili bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde yol yapımı sırasında bulunan ve 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 2 ağaç fosili koruma altına alındı.

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