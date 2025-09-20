Ünü ülke sınırlarını aşan asırlık şifa kaynağı, hastalara umut oluyor

20 Eylül 2025, Cumartesi

Sivas’ta asırlardır ‘Uyuz Çermiği’ olarak bilinen Uyuz Gölü, özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası oluyor. Kaşıntı ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılan göl, birçok ilin yanı sıra yurtdışından da ziyaretçi ağırlıyor.
