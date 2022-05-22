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Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm!

DHA
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Giriş: 22.05.2022 12:34
Güncelleme:22.05.2022 12:37
Masterchef jüriliği ile popülerlik kazanan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'nde yer alan restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Talihsiz olay sonucu yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Subbed yaşamını yitirdi. Meydana gelen elim olayla ilgili masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranından açıklama yapıldı. Ölümün ardından işletme kapatıldı.
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