22 Mayıs 2022, Pazar
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun restoranında feci ölüm!
Masterchef jüriliği ile popülerlik kazanan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'nde yer alan restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Talihsiz olay sonucu yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Subbed yaşamını yitirdi. Meydana gelen elim olayla ilgili masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranından açıklama yapıldı. Ölümün ardından işletme kapatıldı.