23 Ağustos 2022, Salı
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Ünlü şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı
İbrahim Tatlıses'in plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender son haliyle kahretmiş, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Eski şöhretini kaybetmesinin ardından psikolojisi bozulan şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Engür Kalender hakkında yeni bir yazı yazan Onur Akay son durumu anlattı.