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Ünlü şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

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Giriş: 23.08.2022 09:31
İbrahim Tatlıses'in plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender son haliyle kahretmiş, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Eski şöhretini kaybetmesinin ardından psikolojisi bozulan şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Engür Kalender hakkında yeni bir yazı yazan Onur Akay son durumu anlattı.
Ünlü şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı!
Ünlü şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı!
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