Beşiktaş'ta eğlence mekanına silahlı saldırı! Kameraya ateş açıp kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının önünde havaya ve güvenlik kamerasına ateş açıp iş yerinin kapısına zarar veren 3 şüpheli, kaçış sırasında Arnavutköy'de bir taksiye çarptı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin, başka bir eğlence mekanında darbedildiklerini öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi. 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 fişeğin ele geçirildiği olayda 3 şüpheli tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.