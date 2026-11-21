Bilal Erdoğan’dan Arakanlı Müslümanlar için ortak çözüm çağrısı: 5. Uluslararası STK Fuarı başlıyor

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 5. Uluslararası STK Fuarı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının teknoloji ve gönüllülük alanlarında güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani dram için İslam ülkelerine ortak çözüm çağrısı yaptı.