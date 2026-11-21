Gazze’de çocuklara savaşın ortasında sinema morali: Çadırların arasına beyaz perde kuruldu

Gazze’de 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen 2. Çocuk Film Festivali, savaşın gölgesinde çocuklara kısa süreli de olsa mutluluk yaşattı. Yıkılan El-Nasr Sineması’nın bulunduğu alanda kurulan beyaz perdede “Alice Harikalar Diyarında” filmini izleyen çocuklar, gösteriler ve etkinliklerle moral buldu. Festival, 20 Aralık’a kadar Gazze’nin farklı bölgelerinde devam edecek.