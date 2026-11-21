Gazze’de çocuklara savaşın ortasında sinema morali: Çadırların arasına beyaz perde kuruldu
Gazze’de 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen 2. Çocuk Film Festivali, savaşın gölgesinde çocuklara kısa süreli de olsa mutluluk yaşattı. Yıkılan El-Nasr Sineması’nın bulunduğu alanda kurulan beyaz perdede “Alice Harikalar Diyarında” filmini izleyen çocuklar, gösteriler ve etkinliklerle moral buldu. Festival, 20 Aralık’a kadar Gazze’nin farklı bölgelerinde devam edecek.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr