Ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz trafik kazası geçirdi

"Kardeş Payı", "İşler Güçler", "Benim Tatlı Yalanım" ve "Hayatımın Aşkı" gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Sadi Celil Cengiz'den yürekleri ağza getiren bir haber geldi. Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle beraber yolda seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Cengiz ile ailesinin sağlık durumu nasıl?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile başrolü paylaştığı "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" dizileri ile ün kazanan komedi oyuncusu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle beraber geçirdiği kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema oyuncusu Sadi Celil Cengiz'in içinde olduğu annesi Sevgi Cengiz hakimiyetindeki 55 LC 608 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

BABASI VE KENDİSİ YARALANDI

Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi.