Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı! Umut Akyürek yaşananları anlattı

Şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, 19 yaşındaki kızları Melek Bal'ın 12 yaşından beri yasaklı madde kullandığını açıklayarak "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" diyerek yardım çağrısında bulundu. Kızının kriz geçirdiğini ve bu nedenle büyük korku yaşadıklarını belirten Akyürek, aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı. Baba Oktay Ertuğrul, "Sosyal medyada, Netflix gibi dijital platformlardaki dizilerde nasıl uyuşturucu yapılacağına kadar gösteriliyor. Terörist bir saldırıdır bence. Kızımızı korumak istiyoruz. Böyle giderse ya kendini ya da birini öldürecek" dedi.

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