18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı! Umut Akyürek yaşananları anlattı

Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı! Umut Akyürek yaşananları anlattı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 11:29
Şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, 19 yaşındaki kızları Melek Bal'ın 12 yaşından beri yasaklı madde kullandığını açıklayarak "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" diyerek yardım çağrısında bulundu. Kızının kriz geçirdiğini ve bu nedenle büyük korku yaşadıklarını belirten Akyürek, aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı. Baba Oktay Ertuğrul, "Sosyal medyada, Netflix gibi dijital platformlardaki dizilerde nasıl uyuşturucu yapılacağına kadar gösteriliyor. Terörist bir saldırıdır bence. Kızımızı korumak istiyoruz. Böyle giderse ya kendini ya da birini öldürecek" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı!
Umutsuz bir ailenin evlat çığlığı!
Şifa deposu Beyran!
Şifa deposu Beyran!
Doğu’ya kış geldi!
Doğu'ya kış geldi!
Muğla’da orman yangını! A Haber bölgede
Muğla’da orman yangını! A Haber bölgede
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum
İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum
Bütçe kanunu teklifi hazır
Bütçe kanunu teklifi hazır
Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi!
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi!
Muğla’da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
Adana’da sokak ortasında dehşet!
Adana’da sokak ortasında dehşet!
Daha Fazla Video Göster