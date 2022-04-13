13 Nisan 2022, Çarşamba
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Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde şoförünün rahatsızlanmasının ardından otomobil kontrolden çıktı. Araç, önce duraktan çıkan minibüse çarptı ardından da karşıdan gelen cip ile burun buruna çarpıştı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.