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Ümraniye’de sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanan araç minibüse ve cipe çarptı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 13.04.2022 15:44
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde şoförünün rahatsızlanmasının ardından otomobil kontrolden çıktı. Araç, önce duraktan çıkan minibüse çarptı ardından da karşıdan gelen cip ile burun buruna çarpıştı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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