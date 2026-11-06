Dünya sessiz, Gazze kimsesiz...

Gazze'de soykırım 3 yıldır sürerken hayatta kalanlar açlık, yokluk ve salgın hastalıkların pençesine düştü. Acılar o kadar büyüktü ki dünya, yükselen çığlığa karşı çareyi gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamakta buldu. Son olarak 77 yaşındaki emekli bir öğretmenin Gazze'de çekilen görüntüsü, insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Fatih Tekcan'ın kaleme aldığı, Yasir Yıldırım'ın seslendirdiği dosya haberimizde, Gazze'deki insanlık dramını gözler önüne seren o görüntülere yer veriliyor.