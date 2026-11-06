Körfez'de yeni güç dengesi! Mekke ortak savunma ittifakı genişliyor

Körfez bölgesinde askeri ve jeopolitik dengeleri baştan aşağı değiştirecek tarihi adımlar atılıyor. Türkiye ve Pakistan'ın yerli savunma sanayisindeki başarılarıyla kilit rol oynadığı, Suudi Arabistan'ın merkezinde yer aldığı ve Katar'ın da dahil olmak istediği Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın genişleme süreci hız kazandı. Pakistan ile Kuveyt arasındaki savunma iş birliğinin resmen onaylanması, Şam-Riyad hattında Şara ile Prens Selman arasındaki sıcak temaslar, Rusya ve Çin'in ittifaka yönelik olumlu tavrı ve Husilerin Suudi Arabistan'dan talep ettiği 51 milyar dolarlık şart gündeme damga vurdu. Bölgedeki kritik gelişmeleri A Haber Muhabiri Fakhur Rahman canlı yayında aktardı.