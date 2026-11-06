Netanyahu dönemi bitiyor mu? Arap partilerden Eisenkot'a destek

İsrail'de hükümetin geleceği ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalıp kalamayacağı tartışmaları uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alırken, siyaset kulislerinde yeni koalisyon hesapları yapılıyor. İbrenin muhalefet lideri Gadi Eisenkot'tan yana döndüğü belirtilse de hükümet kurma sürecinde hem Ortodoks partilerle aşırı sağcı isimler arasındaki derin görüş ayrılıkları hem de kilit konuma gelen Arap partilerine sunulan ağır şartlar süreci çıkmaza sokuyor. Canlı yayında kritik gelişmeleri değerlendiren AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Netanyahu döneminin sona erip ermeyeceğini, muhalefet bloğunun karşı karşıya olduğu büyük handikapları ve Netanyahu'nun iktidarda kalmak için devreye sokabileceği yeni saldırı senaryolarını tek tek açıkladı.