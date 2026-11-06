Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'de kabul edildi! AK Parti, MHP ve CHP'den "evet" oyu

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma ve askeri iş birliğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Dün akşam geç saatlerde yapılan kritik oylamada AK Parti, MHP ve CHP "evet" oyu kullanırken, anlaşma 119 ret oyuna karşılık 279 milletvekilinin kabul oyuyla Meclis'ten geçti. Genel Kurul'da yaşanan tartışmaları ve tarihi anlaşmanın içeriğine dair kritik maddeleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.