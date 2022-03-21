Ümraniye’de 21 yaşındaki genç işe giderken kalbinden bıçaklanarak can verdi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine saplanan bıçak ile yaralanan Kurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen cumartesi saat 08.00 sularında Ümraniye'de yaşandı.

Kapalı Çarşı'daki bir kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, işe gitmek için yol koyuldu.

Kurt, sokakta yürüdüğü esnada yanından geçen kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden yaralanan talihsiz genç, düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı.

Zanlı da olay yerinden koşarak uzaklaştı. Telaşla koşan genç, annesini arayarak yardım istedi.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet güçleri zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.



"ANNE BEN BIÇAKLANDIM AMBULANSA HABER VERİN"

Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuz Kurt, "Dün sabah saatlerinde kardeşim evden çıkıyor işe gitmek için. Telefonla uğraşırken bıçaklanıyor. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iki kere bıçak darbesi alıyor. Hastaneye kaldırılıyor, hayatını orada kaybetti. Olay olduktan sonra annemi arıyor. 'Anne ben bıçaklandım, ambulansa haber verin' diyor. Annem, 'Neredesin annem' dediğinde, 'Anne ben sokaktayım' diyor. Kendisi çok temiz düzgün bir insandı. 21 yaşındaydı kardeşim. Kimseyle husumeti olmayan, mahallede eş dost tarafından çok sevilen bir çocuktu. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Emniyet güçlerinden yardım istiyoruz" dedi.

KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA



Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolda yürüyen şüphelinin karşısına çıkan Batuhan Kurt'u bıçaklayarak uzaklaştığı, yere düşen Kurt'un ağaya kalkarak yürüdüğü görülüyor.