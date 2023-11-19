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Uludağ’da kar yağışı etkisini artırdı! Kayak pistlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 12:02
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bursa Uludağ'a kar yağışı etkisini artırdı. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan son durumu aktardı.

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