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Ülke şokta! Alkol kontrolü yapan kadın polis alkollü çıktı

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Giriş: 26.07.2023 09:36
Meksika’da alkol kontrolü yapan polis memurunun alkollü olduğu tespit edildi. Görevden uzaklaştırılan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
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